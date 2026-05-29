Инструкторов из учебных центров ВСУ перебрасывают на передовую

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Командование 159-й бригады ВСУ перебрасывает на линию боевого соприкосновения группы, сформированные из инструкторов учебных центров, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование 159-й бригады ВСУ вынуждено формировать боевые группы из инструкторов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сформированные группы перебрасывают на передовую из учебных центров ВСУ.