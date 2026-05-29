МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Десятки случаев небоевых потерь выявили на полигоне 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что украинский военнослужащий П. Григорович умер спустя четыре дня после мобилизации. По словам собеседника агентства, похороны военнослужащего прошли спустя месяц после его смерти, а командование подразделения пыталось скрыть обстоятельства гибели солдата.