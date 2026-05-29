Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заградотряд ВСУ расстрелял группу отступающих украинских военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады.
- Инцидент произошел в районе села Караичное Харьковской области.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заградотряд ВСУ расстрелял группу отступавших украинских военных в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Караичном группа военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ была убита собственными "побратимами" при попытке бегства с занимаемых позиций", — заявил собеседник агентства.
Как отметили в силовых структурах, украинские заградотряды открывают огонь при любой попытке военных покинуть позицию, а в случае поимки издеваются над беглецами. В них набирают боевиков из националистических подразделений: они более идейные и подготовленные в сравнении с мобилизованными.
Дезертирство стало одной из ключевых проблем для ВСУ, о чем неоднократно заявляли украинские пленные. Количество уголовных дел за самоволку за первые месяцы этого года подскочило почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2025-го.
Чтобы предотвратить подобные случаи, в украинских подразделениях создают заградительные отряды, которые расстреливают пытающихся оставить позиции или сдаться в плен.
