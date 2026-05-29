Встреча Путина и Лукашенко продлилась почти полтора часа

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина на полях саммита ЕАЭС продлилась почти полтора часа, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Отмечается, что не было "никакой чрезвычайщины", а просто насыщенная повестка.