Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки.

Шарики были извлечены с помощью эндоскопической операции, для извлечения части шариков врачи применили дополнительный магнит.

Благодаря действиям врачей удалось избежать хирургической операции, ребенок быстро восстановился и был выписан домой.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московские врачи Детского центра больницы имени Кончаловского удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки, сообщает столичный департамент здравоохранения.

"Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки. Ребенка оперативно доставили в приемное отделение Детского центра больницы имени Кончаловского с сильной болью в животе. Во время обследования специалисты обнаружили в желудке круглые магниты диаметром около одного сантиметра", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс"

Отмечается, что врачи незамедлительно провели эндоскопическую операцию - удаление инородных предметов без разрезов с помощью тонкого и гибкого инструмента, который аккуратно ввели через ротовую полость. Однако сначала извлечь шарики было сложно: из-за веса и размера они выскальзывали из инструментов.

"Тогда специалисты нашли нестандартное решение - использовали дополнительный магнит, завернули его в специальный эндоскопический контейнер, который обычно применяют во время операций через небольшие проколы. С его помощью у пациентки удалили 11 шариков из желудка и еще 5 - из двенадцатиперстной кишки", - уточняется в сообщении.