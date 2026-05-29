Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка ребенка - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 29.05.2026
Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка ребенка

Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки

© Фото : Московская медицина/MAXМагнитные шарики, которые врачи удалили из желудка ребенка в Москве
Магнитные шарики, которые врачи удалили из желудка ребенка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Московская медицина/MAX
Магнитные шарики, которые врачи удалили из желудка ребенка в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки.
  • Шарики были извлечены с помощью эндоскопической операции, для извлечения части шариков врачи применили дополнительный магнит.
  • Благодаря действиям врачей удалось избежать хирургической операции, ребенок быстро восстановился и был выписан домой.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московские врачи Детского центра больницы имени Кончаловского удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки, сообщает столичный департамент здравоохранения.
"Московские врачи удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки. Ребенка оперативно доставили в приемное отделение Детского центра больницы имени Кончаловского с сильной болью в животе. Во время обследования специалисты обнаружили в желудке круглые магниты диаметром около одного сантиметра", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Врач назвал причину роста заболеваний гонореей и сифилисом в Европе
Вчера, 04:29
Отмечается, что врачи незамедлительно провели эндоскопическую операцию - удаление инородных предметов без разрезов с помощью тонкого и гибкого инструмента, который аккуратно ввели через ротовую полость. Однако сначала извлечь шарики было сложно: из-за веса и размера они выскальзывали из инструментов.
"Тогда специалисты нашли нестандартное решение - использовали дополнительный магнит, завернули его в специальный эндоскопический контейнер, который обычно применяют во время операций через небольшие проколы. С его помощью у пациентки удалили 11 шариков из желудка и еще 5 - из двенадцатиперстной кишки", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря слаженной работе и находчивости врачей удалось избежать хирургической операции. Ребенок быстро восстановился и через несколько дней был выписан домой в хорошем состоянии под наблюдение специалистов.
Лазерная коррекция зрения - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Врач рассказал, что нельзя делать перед коррекцией зрения
Вчера, 01:35
 
Департамент здравоохранения г. МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала