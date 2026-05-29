В Волжском не зафиксировали загрязнений воздуха после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе после атаки БПЛА на химпредприятие в Волжском Волгоградской области не зафиксировано, сообщили РИА Новости в мэрии.
Как ранее сообщал губернатор Андрей Бочаров, в течение минувшей ночи в результате атаки БПЛА ВСУ было зафиксировано возгорание на химическом предприятии Волжского, оно ликвидировано.
«
"Пробы взяли, превышений нет, ситуация в норме", - сказали в мэрии.
