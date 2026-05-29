Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллиона единиц воды "Джермук"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор поручил оператору системы "Честный знак" приостановить реализацию 64,5 миллиона единиц воды "Джермук".
- В ней выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор поручил приостановить продажу 64,5 миллиона единиц армянской минеральной воды "Джермук", сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллиона единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук", — говорится в релизе.
Основанием для этого стали нарушения производителем требований о техническом регулировании. В воде выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.
В ведомстве добавили, что с начала года "Честный знак" уже заблокировал реализацию 38,4 миллиона единиц воды "Джермук" в рознице и онлайн-каналах.
На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил ввоз этой продукции, так как информация, содержавшаяся в ее маркировке, не соответствовала истине. Ведомство проинформировало об этом решении Евразийскую экономическую комиссию, а также уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС.
Россия ограничит ввоз плодов и овощей из Армении
28 мая, 13:49