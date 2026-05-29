Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллиона единиц воды "Джермук" - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 29.05.2026 (обновлено: 09:08 29.05.2026)
Роспотребнадзор приостановил продажу 64,5 миллиона единиц воды "Джермук"

Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 миллиона единиц воды "Джермук"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБутылки минеральной воды "Джермук"
Бутылки минеральной воды Джермук - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Бутылки минеральной воды "Джермук". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор поручил оператору системы "Честный знак" приостановить реализацию 64,5 миллиона единиц воды "Джермук".
  • В ней выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор поручил приостановить продажу 64,5 миллиона единиц армянской минеральной воды "Джермук", сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 миллиона единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук", — говорится в релизе.

Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СК возобновил расследование дела о гибели мужчины, выпившего воду "Джермук"
13 апреля, 10:16
Основанием для этого стали нарушения производителем требований о техническом регулировании. В воде выявили превышение содержания гидрокарбоната-иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.
В ведомстве добавили, что с начала года "Честный знак" уже заблокировал реализацию 38,4 миллиона единиц воды "Джермук" в рознице и онлайн-каналах.
На прошлой неделе Роспотребнадзор приостановил ввоз этой продукции, так как информация, содержавшаяся в ее маркировке, не соответствовала истине. Ведомство проинформировало об этом решении Евразийскую экономическую комиссию, а также уполномоченные органы государств — членов ЕАЭС.
Овощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Россия ограничит ввоз плодов и овощей из Армении
28 мая, 13:49
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала