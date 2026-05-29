Краткий пересказ от РИА ИИ Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и отметил, что Тегеран ведет диалог с Вашингтоном добросовестно.

Условия соглашения пока не согласованы, но стороны близки к сделке, полагает вице-президент США.

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Ираном, отметив, что Тегеран ведет диалог с Вашингтоном добросовестно.

« "Мы действительно считаем, что они ( Иран . – Прим. ред.) ведут переговоры — по крайней мере, пока что — добросовестно, и мы продвигаемся вперед", — сказал он.

Вместе с тем Вэнс признал, что пока условия соглашения согласовать не удалось, хотя стороны, по его утверждению, и близки к сделке. Вице-президент отказался гарантировать, что по остающимся вопросам удастся договориться, но отметил, что сохраняет "довольно оптимистичный настрой".

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.