Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Венгрии отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра.
- Тамаш Шуйок обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации.
БУДАПЕШТ, 29 мая — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра.
«
"Президент республики, верный своей присяге, исполняет свои обязанности в соответствии с действующей Конституцией, как и представители правительства и парламента", — говорится в заявлении.
Отмечается, что призывы Мадьяра создают противоречивую ситуацию в конституционном порядке, которая негативно влияет на авторитет института президента.
«
"Шуйок обратился к консультативному органу Совета Европы — Европейской комиссии за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, — с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностей", — добавили в офисе президента.
Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока покинуть пост, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Полномочия президента истекают весной 2029 года. Сам он заявлял, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше окончания срока.
По словам премьера, партия "Тиса", обладая конституционным большинством в парламенте, может внести изменения в Основной закон страны и отправить Шуйока в отставку, если он не покинет пост сам.