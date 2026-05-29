Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера
20:11 29.05.2026 (обновлено: 00:01 30.05.2026)
Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию премьера

Президент Венгрии Шуйок заявил, что продолжит исполнять обязанности

© Фото : @sulyok.tamas.official — Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок
Глава победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр и президент Венгрии Тамаш Шуйок . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Венгрии отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра.
  • Тамаш Шуйок обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации.
БУДАПЕШТ, 29 мая — РИА Новости. Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уйти в отставку по требованию премьер-министра Петера Мадьяра.
"Президент республики, верный своей присяге, исполняет свои обязанности в соответствии с действующей Конституцией, как и представители правительства и парламента", — говорится в заявлении.

Отмечается, что призывы Мадьяра создают противоречивую ситуацию в конституционном порядке, которая негативно влияет на авторитет института президента.
"Шуйок обратился к консультативному органу Совета Европы — Европейской комиссии за демократию через право, более известной как Венецианская комиссия, — с просьбой оценить существующие конституционные вопросы и оказать экспертную помощь в разрешении спорной ситуации с учетом европейских конституционных ценностей", — добавили в офисе президента.

Мадьяр еще до вступления в должность призывал Шуйока покинуть пост, а в инаугурационной речи назвал срок до 31 мая. Полномочия президента истекают весной 2029 года. Сам он заявлял, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше окончания срока.
По словам премьера, партия "Тиса", обладая конституционным большинством в парламенте, может внести изменения в Основной закон страны и отправить Шуйока в отставку, если он не покинет пост сам.
