Рейтинг@Mail.ru
Глава минфина США описал три сценария по Ирану - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 29.05.2026
Глава минфина США описал три сценария по Ирану

Глава минфина США описал три сценария по Ирану: сделка, блокада, новые удары

© AP Photo / Mariam ZuhaibГлава министерства финансов США Скотт Бессент
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Глава министерства финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минфина США Скотт Бессент описал три возможных сценария действий в отношении Ирана: достижение сделки, продолжение блокады или новые удары.
  • Из-за ударов по объектам на территории Ирана и ответных атак многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент описал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана: достижение сделки с Тегераном, продолжение блокады или новые удары по республике.
"Есть три сценария: у нас будет сделка, у нас не будет сделки, но мы продолжим блокаду, продолжим выжимать из них соки, я думаю, с каждым днем это становится для них гораздо хуже. Или мы вернемся к кинетическим действиям", - сказал Бессент в ходе Экономического форума имени Рейгана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Президент Ирана распорядился активизировать импорт товаров из России
Вчера, 12:29
 
В миреИранСШАТегеран (город)Скотт БессентМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала