Глава минфина США описал три сценария по Ирану

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент описал три варианта возможных действий американских властей в контексте Ирана: достижение сделки с Тегераном, продолжение блокады или новые удары по республике.
"Есть три сценария: у нас будет сделка, у нас не будет сделки, но мы продолжим блокаду, продолжим выжимать из них соки, я думаю, с каждым днем это становится для них гораздо хуже. Или мы вернемся к кинетическим действиям", - сказал Бессент в ходе Экономического форума имени Рейгана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.