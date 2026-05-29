В США утверждают, что Китай остался единственным покупателем иранской нефти

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что Китай на сегодняшний день остается единственным покупателем иранской нефти на фоне эскалации на Ближнем Востоке и остановки судоходства в Ормузском проливе.
"Их (Ирана – ред.) единственный клиент — это Китай", - сказал Бессент, выступая на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.