США предупредили об операции против иранских кораблей в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС Соединенных Штатов предупредило, что американские военные якобы в целях самозащиты проведут операцию против иранских кораблей, которые, по утверждению Пентагона, закладывают мины в Ормузском проливе.
"Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия", - заявили в командовании.
Там отметили, что военные операции будут осуществляться к северу от оманского полуострова Мусандам в Ормузском проливе.
"Любое судно, которое не подчинится указаниям вооруженных сил США, может быть определено как представляющее непосредственную угрозу, и к нему могут быть применены соразмерные меры самообороны в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении военных.
В командовании также рекомендовали судам координировать свои перемещения с американскими военными и выполнять все их инструкции.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Ормузском проливе, заявив, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Тегераном.
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. При этом американский лидер отметил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию.