Вид на Ормузский пролив из космоса

США предупредили об операции против иранских кораблей в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование ВС Соединенных Штатов предупредило, что американские военные якобы в целях самозащиты проведут операцию против иранских кораблей, которые, по утверждению Пентагона, закладывают мины в Ормузском проливе.

"Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом , включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия", - заявили в командовании.

Там отметили, что военные операции будут осуществляться к северу от оманского полуострова Мусандам в Ормузском проливе.

"Любое судно, которое не подчинится указаниям вооруженных сил США, может быть определено как представляющее непосредственную угрозу, и к нему могут быть применены соразмерные меры самообороны в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении военных.

В командовании также рекомендовали судам координировать свои перемещения с американскими военными и выполнять все их инструкции.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Ормузском проливе, заявив, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Тегераном