Конгрессмены заявили о риске ударов по американским военным

15:47 29.05.2026
Конгрессмены заявили о риске ударов по военным США из-за утечек геолокации

Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
  • Противники США используют данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, заявили в конгрессе.
  • В США отметили, что это повышает риск нанесения ударов по бойцам.
  • Конгрессмены требуют отключить рекламные идентификаторы, удалить с устройств определенные браузеры и помочь военным удалить данные из баз брокеров.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Противники США используют коммерческие данные о геолокации со смартфонов для наблюдения за американскими военными в зонах боевых действий, что повышает риск нанесения ударов по ним, следует из обращения конгрессменов к руководству Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность тем, что министерство обороны США не предприняло базовых шагов для защиты американских военных от серьезных угроз, связанных со сбором и продажей брокерами данных персональной информации, включая данные о геолокации мобильных телефонов", - говорится в письме.
Как следует из письма, Центральное командование США (CENTCOM) уже сообщило конгрессу о нескольких случаях использования противниками коммерческих данных о местоположении для наблюдения за американскими военнослужащими во время операции "Эпическая ярость".
По словам авторов обращения, это стало первым подтверждением Пентагона, что такие данные применяются против военных США в активной зоне боевых действий.
Законодатели пишут, что данные о местоположении, которые собираются на смартфонах через рекламные идентификаторы, встроенные трекеры и браузеры, могут продаваться брокерами данных третьим лицам. Эта информация позволяет противникам определить местоположение военных, их маршруты и характер перемещений и может использоваться для планирования атак.
Конгрессмены утверждают, что Пентагон знал об этой угрозе не менее десяти лет, но не внедрил меры защиты, рекомендованные экспертами кибербезопасности. CENTCOM сообщило, что рекламный идентификатор на служебных смартфонах до сих пор не отключен, а возможность административно отключать передачу геолокации начали внедрять только в мае 2026 года.
Авторы письма требуют отключить рекламные идентификаторы, удалить с устройств браузеры по типу Google Chrome, а также помочь военным удалять данные из баз брокеров. В конце письма законодатели направили Пентагону дополнительные вопросы о мерах безопасности, установив срок для ответа до 26 июня 2026 года.
