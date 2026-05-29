На Украине пограничники ищут возможных беглецов в цистернах, пишут СМИ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пограничники и военные на границе Одесской области и Молдавии проверяют цистерны на предмет скрывающихся в них людей, пытающихся бежать из Украины, сообщает издание "Страна.ua".
"На погранпункте "Паланка" полиция и военные проверяют цистерны на предмет наличия в них беглецов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
В начале мая в полиции Закарпатской области сообщили, что обнаружили схему переправки мужчин через границу под видом медицинской эвакуации.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.