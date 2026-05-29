Быстрое вступление Украины в ЕС приведет к его распаду, считает евродепутат

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Возможное ускоренное вступление Украины в Евросоюз рискует привести к распаду объединения изнутри, а также может втянуть Европу в вооруженный конфликт, считает евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле.

"Продолжать сегодня говорить об ускоренном вступлении Украины в Европейский союз, не решив предварительно политический и стратегический кризис Европы , значит игнорировать реальность", - написал депутат на странице в соцсети Х

Те, кто об этом говорят, настроены против Италии и Европы, указал Делла Валле.

"Если цель - вызвать внутренний распад ЕС , то это как раз верный путь", - выразил мнение европейский депутат.

Евродепутат также подчеркнул, что Украина не соответствует ряду критериев, необходимых для вступления в Евросоюз, указав на большие проблемы с коррупцией, соблюдением прав человека и демократических стандартов.

"Не говоря уже о том, что возможное вступление может серьезно ударить по итальянскому сельскому хозяйству и иметь огромные последствия для всего Юга Италии", - отметил Делла Валле.

По словам депутата, Европа неспособна иметь самостоятельный голос и подлинную единую внешнюю политику, в связи с чем думать о расширении ЕС без пересмотра европейских правил было бы "огромной ошибкой". Он напомнил, что в соответствии со статьей 42.7 Договора о Европейском союзе вступление в Евросоюз страны, ведущей боевые действия, рискует напрямую втянуть Европу в конфликт.

"Поэтому мы продолжаем настаивать на реальном переломе в переговорном процессе. Европа должна каждый день работать ради мира, диалога и дипломатии, а не ограничиваться логикой постоянной эскалации", - добавил Делла Валле.