Рейтинг@Mail.ru
На Украине сторонники ПЦУ готовят захват храма канонической УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 29.05.2026
На Украине сторонники ПЦУ готовят захват храма канонической УПЦ, пишут СМИ

В Кременчуге сторонники ПЦУ готовят захват Свято-Троицкого УПЦ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) планируют захватить Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кременчуге после празднования Троицы 31 мая.
  • Представители УПЦ продолжают оставаться в храме, часть входов, по предварительным данным, перекрыта бетонными блоками.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) готовят захват Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кременчуге Полтавской области после празднования Троицы 31 мая, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Община Православной церкви Украины планирует зайти в Свято-Троицкий храм в Кременчуге после храмового праздника на Троицу. К этому моменту там предположительно состоится последняя служба религиозной общины УПЦ. Об этом в комментарии "Общественному" сообщил архимандрит ПЦУ Феодосий", - говорится в публикации, размещенной на сайте телеканала.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В канонической УПЦ заявили, что ПЦУ готовят захват Троицкого собора Одессы
28 апреля, 17:35
Отмечается, что представители канонической УПЦ продолжают оставаться в храме, при этом часть входов, по предварительным данным, перекрыта бетонными блоками.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Никодим Кобзарь - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Синод ПЦУ "лишил сана" главу УПЦ Киевского патриархата
11 мая, 22:53
 
В миреУкраинаКременчугУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала