На Украине сторонники ПЦУ готовят захват храма канонической УПЦ, пишут СМИ

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) готовят захват Свято-Троицкого храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кременчуге Полтавской области после празднования Троицы 31 мая, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Община Православной церкви Украины планирует зайти в Свято-Троицкий храм в Кременчуге после храмового праздника на Троицу. К этому моменту там предположительно состоится последняя служба религиозной общины УПЦ. Об этом в комментарии "Общественному" сообщил архимандрит ПЦУ Феодосий", - говорится в публикации, размещенной на сайте телеканала.
Отмечается, что представители канонической УПЦ продолжают оставаться в храме, при этом часть входов, по предварительным данным, перекрыта бетонными блоками.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.