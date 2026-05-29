Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото

ВАРШАВА, 29 мая - РИА Новости. Украина, героизируя деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*), доказала свою ментальную неготовность для вступления в Европейский союз, заявил журналистам президент Польши Кароль Навроцкий.

Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ

"Я оцениваю это очень критически. Надо сказать ясно: это доказательство того, что те, кто говорил, что Украина должна войти в Европейский союз безо всяких условий, очень сильно ошибались", - сказал Навроцкий

"К сожалению, президент Зеленский доказал, что ментально Украина не готова быть частью европейской семьи, ибо в Европейской семье бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять", - продолжил он.

Как считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в настоящее время европейские страны закрывают глаза на героизацию нацистов на Украине.

Однако, как отметил парламентарий в беседе с "Газетой.Ru" , в ЕС "откроют глаза" на это только тогда, когда "Украина потерпит поражение и когда в Европе запахнет жареным". В таком случае, по словам депутата, "в Европе быстро вспомнят о политике героизации нацизма Киевом и у киевского режима в этой связи начнутся "проблемы".

Ранее в пятницу Навроцкий проинформировал, что 8 июня будет рассмотрен вопрос о лишении Зеленского польского Ордена белого орла.

В четверг бывший президент Польши , нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского.

Боевое крыло ОУН* - УПА* - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.