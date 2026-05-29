ЕК хочет исключить Украину из списка безопасных стран, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Еврокомиссия попросила страны Евросоюза активировать исключение Украины из перечня стран со статусом "безопасного" государства, позволяющим ЕС быстрее выдворять просителей убежища на родину, сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ с соответствующим запросом.
Издание отмечает, что запрос поступил на фоне "обсуждения правительствами будущего временной защиты миллионов украинцев, проживающих в ЕС".
В феврале Европарламент утвердил общеевропейский список безопасных стран происхождения, выходцам из которых можно оперативно отказывать в праве на убежище и выдворять на родину. В него вошли самопровозглашенная республика Косово, Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Марокко и Тунис. Статус также распространяется на страны-кандидаты на вступление в ЕС, включая Украину и Молдавию.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.