В нескольких областях Украины частично пропал свет

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Часть абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях Украины остались без электроснабжения, сообщила в пятницу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Сумской, Черниговской, Днепропетровской … Одесской … областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" также сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены около 20 населенных пунктов в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщает глава одесской военной администрации Олег Кипер, в Одесской области без электричества остались около 4 тысяч абонентов.