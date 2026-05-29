Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины частично пропал свет - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 29.05.2026
В нескольких областях Украины частично пропал свет

В пяти областях Украины частично пропал свет

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях частично пропал свет.
  • Также без электричества остались жители подконтрольных ВСУ частей Херсонской и Запорожской областей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Часть абонентов в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Одесской областях Украины остались без электроснабжения, сообщила в пятницу украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Сумской, Черниговской, Днепропетровской … Одесской … областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
"Укрэнерго" также сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены около 20 населенных пунктов в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщает глава одесской военной администрации Олег Кипер, в Одесской области без электричества остались около 4 тысяч абонентов.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Испугалась даже Европа. Чем Украина угрожает всему миру
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаЗапорожская областьУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала