Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Италии разгорелся скандал из-за Украины - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 29.05.2026 (обновлено: 10:14 29.05.2026)
СМИ: в Италии разгорелся скандал из-за Украины

IFQ: вопрос вступления Украины в ЕС расколол Италию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В итальянском правительстве произошел скандал по вопросу вступления Украины в ЕС, пишет издание Il Fatto Quotidiano.
«
"Вопрос о вступлении Украины в ЕС разделяет Европу, а также итальянское правительство", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Депутат Рады предупредил о планах Зеленского против Белоруссии
Вчера, 01:23
На фоне возобновившихся дискуссий между Киевом и Брюсселем партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини не поддержала вступление Украины в ЕС.
"Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз", — приводится в материале заявление политической силы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Германии сообщили о панике у Зеленского после удара ВС России
Вчера, 02:08
Там отметили, что, помимо отсутствия необходимых условий, также распространяющихся и на другие страны, вступление Киева в блок нанесет огромный экономический и социальный ущерб ЕС.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
При этом Financial Times писала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева принять страну в ЕС в 2027 году невыполнимыми.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Валенса снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского
28 мая, 22:55
 
В миреУкраинаКиевЕвропаМаттео СальвиниЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала