МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В итальянском правительстве произошел скандал по вопросу вступления Украины в ЕС, пишет издание В итальянском правительстве произошел скандал по вопросу вступления Украины в ЕС, пишет издание Il Fatto Quotidiano

« "Вопрос о вступлении Украины ЕС разделяет Европу , а также итальянское правительство", — говорится в публикации.

" Лига категорически против любой возможности вступления Украины в Европейский союз", — приводится в материале заявление политической силы.

Там отметили, что, помимо отсутствия необходимых условий, также распространяющихся и на другие страны, вступление Киева в блок нанесет огромный экономический и социальный ущерб ЕС.

Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.