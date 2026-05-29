В ЕС назвали жалким зрелищем обращение Зеленского в Швеции - РИА Новости, 29.05.2026
02:57 29.05.2026
В ЕС назвали жалким зрелищем обращение Зеленского в Швеции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал выступление Владимира Зеленского на брифинге в Швеции, где тот просил о помощи.
  • По мнению Христофору, Зеленский устроил настоящую истерику из-за того, что Киев испытывает серьезные проблемы с ПВО, а улучшений не предвидится.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел жалко, выступая на брифинге в Швеции и выпрашивая ракеты Patriot у США, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский просит Соединенные Штаты, он умоляет, просит администрацию (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа о помощи, хотя еще недавно угрожал Белоруссии. Жалкое зрелище, позорный брифинг", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский устроил настоящую истерику из-за того, что Киев испытывает серьезные проблемы с ПВО, а улучшений не предвидится.
"Вот чего он боится. Потому что, говоря о перехватчиках, которые вроде бы защищают Киев, будем честны, нет ни одного, который мог бы остановить гиперзвуковые ракеты", — добавил Христофору.
Вчера Telegram-канал "Политика Страны" сообщил, что Зеленский, выступая на брифинге в Швеции, излишне эмоционально потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Реакции Штатов на обращение не последовало.
