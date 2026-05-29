Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные атаковали школу в Запорожской области, повреждено остекление здания.
- БПЛА также нанес удар по территории одного из детсадов, никто не пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали школу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«
"В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы № 3, повреждено остекление", — написал он в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что пострадавших нет.
Также украинский БПЛА нанес удар по территории детсада в Энергодаре. Повреждения получила детская площадка, в момент обстрела воспитанников там не было.
Всего за сутки от атак противника в Запорожской области погибли двое человек и пострадали шестеро.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
