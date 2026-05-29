ВСУ ударили по зданию школы в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 29.05.2026 (обновлено: 16:36 29.05.2026)
ВСУ ударили по зданию школы в Запорожской области

Балицкий сообщил об ударе ВСУ по школе в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали школу в Запорожской области, повреждено остекление здания.
  • БПЛА также нанес удар по территории одного из детсадов, никто не пострадал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные атаковали школу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«

"В Васильевском муниципальном округе противник ударил по зданию средней школы № 3, повреждено остекление", — написал он в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что пострадавших нет.
Также украинский БПЛА нанес удар по территории детсада в Энергодаре. Повреждения получила детская площадка, в момент обстрела воспитанников там не было.
Всего за сутки от атак противника в Запорожской области погибли двое человек и пострадали шестеро.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияВооруженные силы УкраиныЭнергодар
 
 
