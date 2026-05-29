Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях, пишет UBS

Краткий пересказ от РИА ИИ Богатейшие семьи мира сокращают или рассматривают возможность сокращения доли доллара в своих портфелях на фоне геополитической неопределенности.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в своих портфелях или рассматривают такую возможность на фоне геополитической неопределенности, следует из доклада Global Family Office Report 2026 швейцарского банка UBS

Отмечается, что данные UBS собраны среди 307 семейных офисов из более чем 30 рынков со средним чистым капиталом в 2,7 миллиарда долларов.

"Многие рассматривают возможность сокращения доли доллара или планируют диверсификацию по регионам, но активы Северной Америки явно по-прежнему составляют наибольшую долю в портфелях", - приводятся в докладе слова руководителя отдела по работе со стратегическими клиентами UBS Global Wealth Management Бенджамина Кавалли (Benjamin Cavalli).

По данным UBS, 65% семей ожидают ослабления доверия к статусу доллара в качестве резервной валюты, и многие из них пересматривают свои позиции по активам, номинированным в американской валюте. Это стимулирует более широкое внедрение мультивалютных механизмов, а евро и швейцарский франк становятся предпочтительными альтернативами.

Семейные офисы уделяют приоритетное внимание устойчивости, диверсификации и долгосрочным возможностям, готовясь к длительной геополитической и экономической неопределенности, добавляет UBS. Геополитические конфликты стали главным риском как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, также отмечается рост опасений относительно уровня глобального долга и угрозы рецессии.