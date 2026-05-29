Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область полностью внедрила муниципальный инвестстандарт - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:10 29.05.2026
Тюменская область полностью внедрила муниципальный инвестстандарт

Моор: тюменская область полностью внедрила муниципальный инвестстандарт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Тюменская область одной из первых среди регионов России полностью внедрила муниципальный инвестиционный стандарт, заявил губернатор Александр Моор во время отчета о работе регионального правительства перед депутатами Тюменской областной думы.
"Тюменская область стала одним из первых регионов России, полностью внедривших муниципальный инвестиционный стандарт. В регионе регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации муниципальных инвестиционных команд. Особое внимание уделяется совершенствованию работы с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры на местах", - сказал Моор.
Губернатор отметил, что за 2025 год в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области включено 350 новых проектов с заявленным объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей. В 2025 году признаны реализованными 286 инвестиционных проектов. Создано более 10,5 тысяч новых рабочих мест.
"За каждым таким проектом – реальные предприятия, реальные люди, реальная продукция", - подчеркнул Моор.
Как поясняется на сайте регионального правительства, муниципальный инвестиционный стандарт — это набор из десяти ключевых требований Минэкономразвития РФ, направленных на улучшение инвестклимата на местах. В него входит наличие у муниципалитетов инвестиционного профиля, уполномоченных, регламентов взаимодействия, совещательных органов, цифровых ресурсов и механизмов обратной связи для поддержки проектов.
Ректор ТюмГУ Иван Романчук - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Лучшие практики и наработки. В Тюмени запускают новую модель образования
27 мая, 07:00
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорТюменская областная ДумаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала