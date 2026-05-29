Тюменская область полностью внедрила муниципальный инвестстандарт

ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Тюменская область одной из первых среди регионов России полностью внедрила муниципальный инвестиционный стандарт, заявил губернатор Александр Моор во время отчета о работе регионального правительства перед депутатами Тюменской областной думы.

"Тюменская область стала одним из первых регионов России, полностью внедривших муниципальный инвестиционный стандарт. В регионе регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации муниципальных инвестиционных команд. Особое внимание уделяется совершенствованию работы с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры на местах", - сказал Моор.

Губернатор отметил, что за 2025 год в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области включено 350 новых проектов с заявленным объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей. В 2025 году признаны реализованными 286 инвестиционных проектов. Создано более 10,5 тысяч новых рабочих мест.

"За каждым таким проектом – реальные предприятия, реальные люди, реальная продукция", - подчеркнул Моор.