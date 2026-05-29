ЕАЭС и Тунис начали переговоры о соглашении по свободной торговле

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. ЕАЭС начал переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Тунисом, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

По словам президента, также идет активная работа по углублению торгового партнерства с рядом других стран.