ЕАЭС и Тунис начали переговоры о соглашении по свободной торговле

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. ЕАЭС начал переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Тунисом, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"На сегодняшний день действуют торговые соглашения ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Китаем и Сербией. В ближайшее время ожидаем вступления в силу соглашений о свободной торговле с ОАЭ, Монголией и Индонезией. Отмечу, в активной фазе находятся переговоры с Индией, а сегодня дали старт переговорному процессу с Тунисской республикой", - заявил глава государства на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.
По словам президента, также идет активная работа по углублению торгового партнерства с рядом других стран.
"Убежден, что активное заключение новых торговых соглашений в рамках ЕАЭС открывает масштабные перспективы для наших производителей и экспортеров", - подчеркнул Жапаров.