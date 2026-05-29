ЕАЭС и Тунис начали переговоры о соглашении по свободной торговле
14:58 29.05.2026 (обновлено: 23:30 29.05.2026)
ЕАЭС и Тунис начали переговоры о соглашении по свободной торговле

Флаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕАЭС начал переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Тунисом.
  • Действуют торговые соглашения ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Китаем и Сербией, а соглашения с ОАЭ, Монголией и Индонезией ожидаются к вступлению в силу в ближайшее время.
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. ЕАЭС начал переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Тунисом, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"На сегодняшний день действуют торговые соглашения ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, Китаем и Сербией. В ближайшее время ожидаем вступления в силу соглашений о свободной торговле с ОАЭ, Монголией и Индонезией. Отмечу, в активной фазе находятся переговоры с Индией, а сегодня дали старт переговорному процессу с Тунисской республикой", - заявил глава государства на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.
По словам президента, также идет активная работа по углублению торгового партнерства с рядом других стран.
"Убежден, что активное заключение новых торговых соглашений в рамках ЕАЭС открывает масштабные перспективы для наших производителей и экспортеров", - подчеркнул Жапаров.
В миреТунис (страна)ВьетнамКиргизияСадыр ЖапаровЕвразийский экономический союз
 
 
