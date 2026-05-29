Финансист объяснил, почему продукты могут подешеветь

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%. Это результат позитивных процессов в экономике, а не просто сезонное явление, рассказал агентству “Прайм” профессор Финансового университета Константин Лебедев.
"Ожидаемое снижение цен на 30–50% по ряду категорий — это не сиюминутная удача, а зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, которая все успешнее интегрируется в мировые бизнес-процессы на правах сильного и независимого игрока", — пояснил он.
Ключевые факторы — рекордные урожаи в агропромышленном комплексе (рост предложения давит на цены), укрепление рубля (снижает стоимость импортных компонентов) и изменение потребительского поведения (россияне стали рациональнее, и ритейл активнее конкурирует за покупателя). Это зримый признак здоровой и конкурентоспособной экономики, заключил Лебедев.