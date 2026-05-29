В США суд запретил Трампу переименовать Кеннеди-центр в свою честь

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Вашингтоне запретил Дональду Трампу переименовать центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в свою честь.

Суд предписал удалить имя Трампа с фасада здания и любых физических и цифровых вывесок.

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил президенту США Дональду Трампу переименовать в свою честь главную театрально-концертную площадку американской столицы - центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, потребовав удалить фамилию главы Штатов с фасада здания.

Как говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости, решение принято по иску конгрессвумен Джойс Битти.

"Суд постановляет, что член палаты представителей Битти имеет право на получение постоянного судебного запрета на осуществление ответчиками официального переименования Центра Кеннеди в честь президента Трампа без предварительного получения одобрения конгресса", - говорится в постановлении.

Инстанция предписала удалить имя Трампа из наименования театра, с фасада, а также любых физических и цифровых вывесок.

Кроме того суд постановил, что на время разбирательства по иску конгрессвумен центр Кеннеди нельзя закрывать на ремонт, как того хотела администрация.

Имя Трампа появилось на фасаде Кеннеди-центра в декабре прошлого года, упоминание действующего президента разместили на восточной стене выше надписи "Памяти Джона Кеннеди центр исполнительских искусств".