Рейтинг@Mail.ru
В США суд запретил Трампу переименовать Кеннеди-центр в свою честь - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 29.05.2026
В США суд запретил Трампу переименовать Кеннеди-центр в свою честь

В Вашингтоне суд запретил Трампу переименовать Кеннеди-центр в свою честь

© REUTERS / Annabelle GordonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Annabelle Gordon
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Вашингтоне запретил Дональду Трампу переименовать центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в свою честь.
  • Суд предписал удалить имя Трампа с фасада здания и любых физических и цифровых вывесок.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Суд в Вашингтоне запретил президенту США Дональду Трампу переименовать в свою честь главную театрально-концертную площадку американской столицы - центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, потребовав удалить фамилию главы Штатов с фасада здания.
Как говорится в постановлении суда, имеющемся в распоряжении РИА Новости, решение принято по иску конгрессвумен Джойс Битти.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном пока не согласованы
Вчера, 17:59
"Суд постановляет, что член палаты представителей Битти имеет право на получение постоянного судебного запрета на осуществление ответчиками официального переименования Центра Кеннеди в честь президента Трампа без предварительного получения одобрения конгресса", - говорится в постановлении.
Инстанция предписала удалить имя Трампа из наименования театра, с фасада, а также любых физических и цифровых вывесок.
Кроме того суд постановил, что на время разбирательства по иску конгрессвумен центр Кеннеди нельзя закрывать на ремонт, как того хотела администрация.
Имя Трампа появилось на фасаде Кеннеди-центра в декабре прошлого года, упоминание действующего президента разместили на восточной стене выше надписи "Памяти Джона Кеннеди центр исполнительских искусств".
Ремонт Кеннеди-центра должен был начаться в середине лета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Трамп назвал условие возобновления атак на Иран
Вчера, 02:44
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала