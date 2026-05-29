22:19 29.05.2026
Трамп после совещания с разведкой не принял решение по Ирану, пишут СМИ

NYT: Трамп после встречи с разведкой не принял окончательного решения по Ирану

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп по итогам встречи с разведкой не принял окончательного решения по ситуации с Ираном.
  • Ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с разведкой так и не принял окончательного решения по ситуации с Ираном, утверждает New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Трамп ранее в пятницу написал в Truth Social, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.
"Президент Трамп покинул двухчасовую встречу по возможной сделке с Ираном, не приняв решения... несмотря на то, что в социальных сетях он утверждал, что намеревался "принять окончательное решение" во время встречи в оперативном центре Белого дома", - пишет газета со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
В публикации в соцсети президент также объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. При этом американский лидер отметил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
