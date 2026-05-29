Трамп начал совещание с разведкой, где примет решение по сделке с Ираном

18:38 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме для принятия окончательного решения по сделке с Ираном.
  • Трамп выдвинул требования к Ирану: отказ от ядерного оружия, открытие Ормузского пролива для судоходства и уничтожение морских мин.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме, в ходе которого ожидается окончательное решение по перспективе сделки с Ираном.
"Иран должен согласиться с тем, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обоих направлениях без взимания сборов. Все морские мины (бомбы) будут уничтожены", - написал Трамп перед совещанием в социальной сети Truth Social.
Портал Axios в четверг сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает финального одобрения Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
