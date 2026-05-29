Рейтинг@Mail.ru
Трамп начал встречу с представителями разведсообщества - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 29.05.2026
Трамп начал встречу с представителями разведсообщества

Трамп начал встречу с разведкой на фоне сообщений о договоренностях с Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп начал встречу с представителями разведсообщества на фоне сообщений о том, что представители Тегерана и Вашингтона согласовали проект договоренностей.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал встречу с представителями разведсообщества на фоне сообщений о том, что представители Тегерана и Вашингтона согласовали проект договоренностей и теперь слово за американским президентом, следует из графика американского лидера.
Портал Axios в четверг сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает финального одобрения Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном пока не согласованы
Вчера, 17:59
По информации портала, проект накладывает на Тегеран обязательство убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду.
Комментируя эти сообщения, глава минфина США Скотт Бессент заявил, что перед смягчением санкций против Ирана Тегеран должен будет не только открыть Ормузский пролив для судоходства, но и отказаться от своей ядерной программы.
Со своей стороны, иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков, сообщило позже, что работа над текстом возможного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США пока не завершена.
Трамп в четверг вечером заявил, что в случае попыток со стороны Ирана навязать США невыгодные условия американцы могут возобновить боевые действия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вход на территорию бывшего посольства США в Иране - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Бывшее посольство США в Иране расписали антиамериканскими лозунгами
Вчера, 16:34
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала