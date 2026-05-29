ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал встречу с представителями разведсообщества на фоне сообщений о том, что представители Тегерана и Вашингтона согласовали проект договоренностей и теперь слово за американским президентом, следует из графика американского лидера.

Портал Axios в четверг сообщал, что США Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает финального одобрения Трампа

По информации портала, проект накладывает на Тегеран обязательство убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней, в ответ Вашингтон поэтапно снимет морскую блокаду.

Комментируя эти сообщения, глава минфина США Скотт Бессент заявил, что перед смягчением санкций против Ирана Тегеран должен будет не только открыть Ормузский пролив для судоходства, но и отказаться от своей ядерной программы.

Со своей стороны, иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к группе иранских переговорщиков, сообщило позже, что работа над текстом возможного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США пока не завершена.

Трамп в четверг вечером заявил, что в случае попыток со стороны Ирана навязать США невыгодные условия американцы могут возобновить боевые действия.