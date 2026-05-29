17:59 29.05.2026 (обновлено: 18:09 29.05.2026)
Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном пока не согласованы

Трамп: США не согласовали с Ираном вопросы по атому и Ормузскому проливу

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Ключевые вопросы по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены.
  • По остальным менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию, заявил президент США Дональд Трамп.
"По другим вопросам (кроме иранской ядерной программы и Ормузского пролива - ред.), имеющим гораздо меньшее значение, соглашение уже достигнуто", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США сохранили военных Ирана, чтобы не повторять ошибок Ирака, заявил Трамп
В миреИранСШАДональд ТрампОрмузский проливТегеран (город)
 
 
