Трамп рассказал, какие вопросы с Ираном пока не согласованы

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию, заявил президент США Дональд Трамп.
"По другим вопросам (кроме иранской ядерной программы и Ормузского пролива - ред.), имеющим гораздо меньшее значение, соглашение уже достигнуто", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.