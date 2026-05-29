Трамп заявил, что скоро примет окончательно решение по ситуации с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.

Сегодня президент США проведкт совещание в оперативном центре.

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.

Согласно расписанию Белого дома, брифинг разведки в оперативном центре у Трампа запланирован на 11.00 (18.00 мск).

"Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение (по Ирану - ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также объявил, что морская блокада иранских портов будет снята.

"Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей... морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать "возвращаться домой"! Передайте привет вашим женам, мужьям, родителям и семьям от меня, вашего любимого президента!" - добавил Трамп.