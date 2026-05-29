Трамп заявил, что скоро примет окончательно решение по ситуации с Ираном - РИА Новости, 29.05.2026
17:56 29.05.2026 (обновлено: 18:54 29.05.2026)
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.
  • Сегодня президент США проведкт совещание в оперативном центре.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном.
Согласно расписанию Белого дома, брифинг разведки в оперативном центре у Трампа запланирован на 11.00 (18.00 мск).
"Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение (по Ирану - ред.)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также объявил, что морская блокада иранских портов будет снята.
"Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей... морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать "возвращаться домой"! Передайте привет вашим женам, мужьям, родителям и семьям от меня, вашего любимого президента!" - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив
