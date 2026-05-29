Трамп назвал условие возобновления атак на Иран

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что условием для возобновления военных действий против Ирана станет попытка навязать США невыгодные условия сделки, подчеркнув, что в этих переговорах все козыри якобы остаются у американской стороны.
Портал Axios сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа.
"В конечном счете, этой чертой станут заведомо невыгодные для нас условия сделки. Я просчитываю ситуацию наперед, и мы еще увидим, к чему это приведет… Я веду переговоры, они ведут переговоры, они очень хитрые и умелые переговорщики, но, в конце концов, все козыри на руках у нас", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос о том, какие именно действия Ирана заставят его снова перейти к военным действиям.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.