02:40 29.05.2026
США сохранили военных Ирана, чтобы не повторять ошибок Ирака, заявил Трамп

Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп утверждает, что США намеренно не уничтожали иранских военных, чтобы не повторять ошибок, допущенных в Ираке.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США намеренно не уничтожали иранских военных, чтобы не повторять ошибок, допущенных в Ираке, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее указывал, что именно агрессия США и Великобритании против Ирака и длительная оккупация этой страны стали причиной появления ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).
"На самом деле мы оставили их (иранские - ред.) вооруженные силы в покое. Люди удивились бы, услышав это, потому что в войнах случались ошибки, когда уничтожали всех подряд, а потом у вас была страна, которая, знаете ли, лет 40 не может оправиться", - заявил Трамп в интервью Fox News.
В качестве примера американский президент привел Ирак, заявив, что Штаты тогда поступили "плохо" и "глупо".
"Кстати, того, что мы сделали (в Ираке - ред.), вообще не должно было быть там", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
* Запрещенная в России террористическая организация
