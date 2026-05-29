США сохранили военных Ирана, чтобы не повторять ошибок Ирака, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США намеренно не уничтожали иранских военных, чтобы не повторять ошибок, допущенных в Ираке, утверждает американский лидер Дональд Трамп.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее указывал, что именно агрессия США и Великобритании против Ирака и длительная оккупация этой страны стали причиной появления ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация).
В качестве примера американский президент привел Ирак, заявив, что Штаты тогда поступили "плохо" и "глупо".
"Кстати, того, что мы сделали (в Ираке - ред.), вообще не должно было быть там", - добавил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
* Запрещенная в России террористическая организация