Ярмарка местных производителей пройдет в Томске 1 июня

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Ярмарка с продукцией региональных мастеров и предпринимателей пройдет 1 июня в Городском саду Томска с 9.00 до 20.00, сообщает пресс-служба правительства области.

Ежегодно во всем мире 1 июня отмечается Международный день защиты детей.

На ярмарке будут представлены украшения ручной работы, вязаные игрушки и аксессуары, сувениры и подарки из композиционных материалов, стеклянные изделия, картины, посуда, деревянные изделия с росписью и многое другое.

Для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа: предприниматели проведут различные мастер-классы по вязанию, пошиву игрушек из фетра, игре на барабанах, шахматам и настольным историческим играм и другие.

"Для многих семей 1 июня — возможность провести время вместе с детьми, погулять в Городском саду, посетить праздничные мероприятия. Мы постарались сделать ярмарку не только площадкой для поддержки местных производителей, но и интересным семейным событием. Предприниматели подготовили мастер-классы и активности, чтобы и детям, и взрослым было интересно провести этот день вместе", — отметила директор центра "Мой бизнес" Томской области Ольга Нужная, ее слова приводит пресс-служба.