Температура в московском регионе ночью опускалась до значений октября

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Температура в московском регионе минувшей ночью местами опускалась до значений октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Подмосковье прохладнее всего было в Шаховской - плюс 2,9, Волоколамске - плюс 3, Солнечногорске и Можайске - плюс 3,8, а это уже климатические показатели начала октября.
"В Центральной России самые низкие ночные температуры, вплоть до заморозков, были зафиксированы в Костромской области: Буй - плюс 0,7, Кологрив - плюс 0,2, Шарья - минус 0,7 и Ярославской области - Борисоглебский - до плюс 0,9", - добавил он.
Тишковец уточнил, что ночь на субботу будет примерно такой же холодной, после чего обозначится курс на медленный рост температуры.
28 мая, 03:57