Температура в московском регионе ночью опускалась до значений октября

07:15 29.05.2026
Температура в московском регионе ночью местами опускалась до значений октября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха составила от +4,8 до +6,4 градусов.
  • В Подмосковье самые низкие температуры были зафиксированы в Шаховской (+2,9) и Волоколамске (+3).
  • В Костромской и Ярославской областях были зафиксированы температуры вплоть до заморозков.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Температура в московском регионе минувшей ночью местами опускалась до значений октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью в Москве минимальная температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 5,2, на Балчуге - плюс 6,4, в Строгино - плюс 5,1, Тушино и Бутово - плюс 4,8. Обычно так свежо бывает во второй половине сентября", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в Подмосковье прохладнее всего было в Шаховской - плюс 2,9, Волоколамске - плюс 3, Солнечногорске и Можайске - плюс 3,8, а это уже климатические показатели начала октября.
"В Центральной России самые низкие ночные температуры, вплоть до заморозков, были зафиксированы в Костромской области: Буй - плюс 0,7, Кологрив - плюс 0,2, Шарья - минус 0,7 и Ярославской области - Борисоглебский - до плюс 0,9", - добавил он.
Тишковец уточнил, что ночь на субботу будет примерно такой же холодной, после чего обозначится курс на медленный рост температуры.
