Агрегаторы такси смогут отключать водителей с регулярными переработками

Норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не более 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе – не более 8 часов. При невозможности соблюдать стабильную продолжительность рабочего времени, можно изменить график при сохранении 40-часовой рабочей недели. В таком случае продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10 часов, хотя и может быть увеличена не более чем на 2 часа для завершения заказа.