Агрегаторы такси смогут отключать водителей с регулярными переработками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство рассматривает механизм ограничения возможности брать заказы в такси через мобильное приложение для водителей, которые будут систематически перерабатывать.
- О результатах работы по проработке возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси доложат в правительство России до 2029 года.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство подумает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильное приложение заказы в такси водителям, которые будут систематически перерабатывать, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
"Проработка возможности отключения водителей от электронного сервиса заказа такси в случае нарушения режима труда и отдыха водителя либо других грубых или систематических нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения", - говорится в документе.
О результатах работы Минтранс России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также МВД России с участием служб заказа легкового такси доложат в правительство России в срок до 2029 года.
Норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не более 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе – не более 8 часов. При невозможности соблюдать стабильную продолжительность рабочего времени, можно изменить график при сохранении 40-часовой рабочей недели. В таком случае продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10 часов, хотя и может быть увеличена не более чем на 2 часа для завершения заказа.