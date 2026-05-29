07:06 29.05.2026
Почти 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Кузбасса участникам СВО

БАРНАУЛ, 29 мая – РИА Новости. Почти 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Кузбасса участникам спецоперации, в состав груза вошли генераторы, тепловизоры, мотобайки и автомобиль, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Полтора месяца шел сбор, и вот результат — почти 20 тонн самого необходимого отправлено нашим защитникам, нашим землякам! В акции участвовали 29 волонтерских групп, общественные организации, администрация, предприниматели и образовательные учреждения Ленинск-Кузнецка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе груза — мука для прифронтового госпиталя, генераторы, тепловизоры и пауэрбанки, средства гигиены, подарки к Дню Победы и транспорт — мотобайки и автомобиль.
"Отправка предназначена сразу нескольким позывным, ведь волонтеры Кузбасса получают просьбы о помощи от множества подразделений. Все это стало возможным только благодаря неравнодушию и сплоченности жителей Кузбасса. Мы — надежный тыл для наших героев! Вместе мы - сила", - отмечают в "Народном фронте".
