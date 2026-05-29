Двое мужчин получили до девяти лет за похищение подростка в Подмосковье

"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям города Лыткарино. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в похищении и разбое, совершенных в отношении 15-летнего подростка... В результате всем троим назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от 5 до 9 лет, двоим из них с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, третьему – в колонии общего режима", - добавили в главке.

Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в августе 2025 года один из осужденных открыто похитил имущество несовершеннолетнего. На следующий день, вступив в сговор с двумя знакомыми, он пригласил подростка встретиться якобы для возврата ранее похищенного у него имущества. Придя на встречу, злоумышленники обманом заманили подростка в автомобиль для разговора, после чего удерживая его насильно, перемещаясь по городу и угрожая ему бейсбольной битой и ножом, требовали от него денежные средства за освобождение.