18:21 29.05.2026
Двое мужчин получили до девяти лет за похищение подростка в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Двое мужчин, похитив подростка, вымогали у него деньги за освобождение, угрожая насилием, они получили от пяти до девяти лет колонии строгого режима, сообщает подмосковный главк СК России.
Установлено, что 3 августа 2025 года в Лыткарино двое мужчин посадили подростка в машину под ложным предлогом и, угрожая насилием, потребовали деньги за освобождение. Испугавшись, он отдал им 12 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Следователи провели более десяти допросов и очных ставок, получили выписки по банковым картам, провели обыски по местам жительства фигурантов, изъяли автомобиль, а также получили заключения психолого-психиатрических, дактилоскопических, товарно-технических экспертиз.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям города Лыткарино. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в похищении и разбое, совершенных в отношении 15-летнего подростка... В результате всем троим назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком от 5 до 9 лет, двоим из них с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, третьему – в колонии общего режима", - добавили в главке.
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, в августе 2025 года один из осужденных открыто похитил имущество несовершеннолетнего. На следующий день, вступив в сговор с двумя знакомыми, он пригласил подростка встретиться якобы для возврата ранее похищенного у него имущества. Придя на встречу, злоумышленники обманом заманили подростка в автомобиль для разговора, после чего удерживая его насильно, перемещаясь по городу и угрожая ему бейсбольной битой и ножом, требовали от него денежные средства за освобождение.
ПроисшествияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
