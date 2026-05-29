16:43 29.05.2026 (обновлено: 16:52 29.05.2026)
Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работ Неизвестного

Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работ Эрнста Неизвестного

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвиняемому в подделке работ Эрнста Неизвестного предъявили обвинение.
  • Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работ Эрнста Неизвестного на сумму свыше 128 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее СК сообщал, что российскому военнослужащему предъявлено обвинение по делу о подделке работ скульптора Эрнста Неизвестного. Он организовал изготовление не менее 30 предметов искусства, продав их минимум за 90 миллионов рублей.
"По ходатайству военного следователя в отношении Кошкарева судом избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
