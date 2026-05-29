Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работ Неизвестного

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подделке работ Эрнста Неизвестного на сумму свыше 128 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По ходатайству военного следователя в отношении Кошкарева судом избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении.