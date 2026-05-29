Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

15:24 29.05.2026
Суд на Украине заочно приговорил Повалий к 12 годам тюрьмы за поддержку РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Таисия Повалий
Певица Таисия Повалий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
  • Ее обвинили в системной поддержке Москвы и Владимира Путина, участии в концертах в честь участников СВО и регулярном появлении в российских медиа.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщил в пятницу украинский офис генерального прокурора.
"Винницкий городской суд назначил Повалий 12 лет заключения, запретил занимать определенные должности сроком на 15 лет и постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество в доход государства… Права на ее песни перешли государству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что Повалий обвиняется в системной поддержке России и президента России Владимира Путина, участии в концертах в честь участников СВО. Также певица обвиняется в регулярном появлении в российских медиа.
Офис генпрокурора Украины 15 февраля 2024 года сообщал, что заочно предъявил обвинения украинской Повалий - они касаются ряда статей, связанных с поддержкой России. Отмечалось, что Повалий регулярно принимает участие в политических акциях, в частности, в концерте в Луганске в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Высший антикоррупционный суд Украины в октябре прошлого года конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы.
