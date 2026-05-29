Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам тюрьмы

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщил в пятницу украинский офис генерального прокурора.

Высший антикоррупционный суд Украины в октябре прошлого года конфисковал недвижимость, автомобили и права на несколько песен у певицы.