Суд ЕС зарегистрировал иск Дерипаски против Совета Евросоюза

15:13 29.05.2026 (обновлено: 15:14 29.05.2026)
Суд ЕС зарегистрировал иск Олега Дерипаски против Совета Евросоюза

  • Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Олега Дерипаски против Совета Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск российского предпринимателя Олега Дерипаски против Совета Евросоюза, следует из данных судебной базы.
Дело зарегистрировано под номером T-329/26 "Дерипаска против Совета ЕС".
В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении".
Содержательная составляющая дела не раскрывается.
В декабре 2024 года Суд ЕС отклонил иск Дерипаски, добивавшегося отмены европейских санкций, наложенных на него в апреле 2022 года в связи с ситуацией на Украине.
