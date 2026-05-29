Суд ЕС зарегистрировал иск Дерипаски против Совета Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск российского предпринимателя Олега Дерипаски против Совета Евросоюза, следует из данных судебной базы.
В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении".
Содержательная составляющая дела не раскрывается.
В декабре 2024 года Суд ЕС отклонил иск Дерипаски, добивавшегося отмены европейских санкций, наложенных на него в апреле 2022 года в связи с ситуацией на Украине.