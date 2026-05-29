Суд объяснил, почему отложил рассмотрение дела экс-замглавреда "Эха Москвы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рассмотрение уголовного дела против бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" Максима Курникова* отложили на 16 июня.
- Заседание отложили из-за ненадлежащего извещения подсудимого.
УФА, 29 мая – РИА Новости. Суд отложил рассмотрение уголовного дела о нарушении закона об иностранных агентах против бывшего заместителя главного редактора "Эха Москвы" Максима Курникова* из-за ненадлежащего извещения, сообщили РИА Новости в судебном участке №5 Дзержинского районного суда.
В апреле прокуратура Оренбургской области сообщала, что уголовное дело против иноагента Курникова* направлено в Дзержинский районный суд Оренбурга для заочного рассмотрения.
"Судебное заседание по уголовному делу отложено на 16 июня из-за ненадлежащего извещения", - сообщили РИА Новости в судебном участке.
Собеседник пояснил, что суд не получал обратной связи от подсудимого.
«
"Не было ни письма, ни извещения от него. На суде присутствовал его адвокат, сам подсудимый не явился", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", ведущий редактор русскоязычной службы Bild** Максим Курников*, с ноября 2025 года по февраль 2026 года, являясь участником объединения лиц, включенного в реестр иностранных агентов, будучи дважды в течение одного года привлеченным к административной ответственности по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), распространил в мессенджере несколько видеоматериалов без указания на их создание и распространение иноагентом.
Он находится в розыске.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Организация признана иноагентом в России
