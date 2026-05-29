Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заочно арестовал воевавшего за ВСУ французского националиста - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 29.05.2026
Суд в Москве заочно арестовал воевавшего за ВСУ французского националиста

РИА Новости: суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ националиста из Франции

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве заочно арестовал француза Лоика Пердриэля за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.
  • Пердриэлю грозит до 15 лет лишения свободы, а арест установлен на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал француза Лоика Пердриэля за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что столичный суд арестовал Пердриэля на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Гражданину Франции по обвинению в участии наемником в вооруженном конфликте или военных действиях грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным из открытых источников, Лоик Пердриэль начал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ с 2023 года. На родине он известен националистическими взглядами и участием в деятельности праворадикальных группировок.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В России заочно осудили шведского наемника, воевавшего за ВСУ
5 мая, 15:17
 
МоскваРоссияФранцияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала