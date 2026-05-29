Суд в Москве заочно арестовал воевавшего за ВСУ французского националиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве заочно арестовал француза Лоика Пердриэля за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.
- Пердриэлю грозит до 15 лет лишения свободы, а арест установлен на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал француза Лоика Пердриэля за участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным из открытых источников, Лоик Пердриэль начал участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ с 2023 года. На родине он известен националистическими взглядами и участием в деятельности праворадикальных группировок.