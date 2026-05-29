Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда об устранении фамилии президента США Дональда Трампа с фасада здания.

Вице-президент центра Рома Дарави уверена, что апелляционный суд поддержит решение признать исторический вклад Трампа в культурный центр.

Центр нуждается в срочной и масштабной реставрации, но суд запретил закрывать площадку на ремонт в июле.

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Руководство центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявило РИА Новости, что обжалует решение суда, постановившего убирать фамилию президента США Дональда Трампа с фасада здания, и демонтаж не понадобится.

"Мы уверены, что в ходе разбирательства в апелляционной инстанции суд поддержит решение Совета признать исторический вклад президента Трампа в культурный центр нашей страны", - сказала агентству вице-президент главной столичной театрально-концертной площадки Рома Дарави.

Так она ответила на вопрос о том, будет ли фамилия президента снята с фасада здания после решения суда в Вашингтоне

Она добавила, что центр нуждается в срочной и масштабной реставрации, поэтому руководство театра внимательно изучит решение суда, который запретил закрывать площадку на ремонт в июле.

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все законные возможности, чтобы Центр Трампа-Кеннеди был восстановлен и вновь стал национальной культурной достопримечательностью", - сказала она.