Центр Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда о демонтаже фамилии Трампа - РИА Новости, 29.05.2026
23:58 29.05.2026
Центр Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда о демонтаже фамилии Трампа

Центр имени Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда о снятии фамилии Трампа

Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Центр Трампа-Кеннеди в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне обжалует решение суда об устранении фамилии президента США Дональда Трампа с фасада здания.
  • Вице-президент центра Рома Дарави уверена, что апелляционный суд поддержит решение признать исторический вклад Трампа в культурный центр.
  • Центр нуждается в срочной и масштабной реставрации, но суд запретил закрывать площадку на ремонт в июле.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Руководство центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявило РИА Новости, что обжалует решение суда, постановившего убирать фамилию президента США Дональда Трампа с фасада здания, и демонтаж не понадобится.
"Мы уверены, что в ходе разбирательства в апелляционной инстанции суд поддержит решение Совета признать исторический вклад президента Трампа в культурный центр нашей страны", - сказала агентству вице-президент главной столичной театрально-концертной площадки Рома Дарави.
Так она ответила на вопрос о том, будет ли фамилия президента снята с фасада здания после решения суда в Вашингтоне.
Она добавила, что центр нуждается в срочной и масштабной реставрации, поэтому руководство театра внимательно изучит решение суда, который запретил закрывать площадку на ремонт в июле.
"Мы по-прежнему полны решимости использовать все законные возможности, чтобы Центр Трампа-Кеннеди был восстановлен и вновь стал национальной культурной достопримечательностью", - сказала она.
Как сообщалось, суд в Вашингтоне запретил Трампу переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать со здания фамилию действующего президента, которая появилась на восточном фасаде в декабре прошлого года.
