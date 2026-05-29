Бессент: США конфисковали около миллиарда долларов криптовалюты Ирана

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент утверждает, что США заблокировали криптовалюту Ирана на примерно один миллиард долларов.

"Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их (иранцев - ред.) криптовалюты", - сказал он в ходе Экономического форума имени Рейгана.