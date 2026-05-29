США отказались вводить пошлины на российский палладий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комиссия по международной торговле США заявила, что импорт палладия из России не наносит ущерба американской промышленности.
- Министерство торговли не будет взимать антидемпинговые и компенсационные пошлины на ввоз этого металла.
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Министерство торговли США не будет взимать пошлины на импорт необработанного палладия из России.
Сегодня ведомство пришло к выводу, что американская промышленность не несет существенного ущерба и не находится под угрозой из-за закупок этого металла из России.
Ранее министерство торговли рекомендовало ввести антидемпинговую и компенсационную пошлины в размере 132,83% и 109% соответственно.
Решение комиссии подводит итоги разбирательства, которое началось после жалобы от 30 июля 2025 года. В ней утверждалось, что российский палладий якобы поставляется в США по демпинговым ценам, существенно ниже справедливой стоимости, нанося тем самым ущерб американским производителям.