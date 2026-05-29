В США пять человек погибли в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе I-95 в округе Стаффорд американского штата Вирджиния автобус столкнулся с несколькими автомобилями, пять человек погибли, еще 34 были доставлены в больницы.

Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, движение на трассе было перекрыто после ДТП.

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 34 были доставлены в больницы после того, как автобус столкнулся с несколькими автомобилями на трассе I-95 в округе Стаффорд американского штата Вирджиния, сообщает телеканал Пять человек погибли, еще 34 были доставлены в больницы после того, как автобус столкнулся с несколькими автомобилями на трассе I-95 в округе Стаффорд американского штата Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным полиции штата Вирджиния, движение на трассе замедлялось из-за дорожных работ, однако автобус не снизил скорость и врезался в шесть автомобилей.

Все погибшие находились в машинах, с которыми столкнулся автобус, сообщает телеканал.

Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, по итогам которого могут быть предъявлены обвинения. После ДТП все полосы трассы I-95 в южном направлении были перекрыты, движение перенаправили на другую трассу.