17:34 29.05.2026 (обновлено: 17:42 29.05.2026)
В США пять человек погибли в ДТП с автобусом

© AP Photo / Virginia State PoliceПоследствия ДТП с участием автобуса и несколькими автомобилями в Вирджинии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе I-95 в округе Стаффорд американского штата Вирджиния автобус столкнулся с несколькими автомобилями, пять человек погибли, еще 34 были доставлены в больницы.
  • Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, движение на трассе было перекрыто после ДТП.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 34 были доставлены в больницы после того, как автобус столкнулся с несколькими автомобилями на трассе I-95 в округе Стаффорд американского штата Вирджиния, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.
По предварительным данным полиции штата Вирджиния, движение на трассе замедлялось из-за дорожных работ, однако автобус не снизил скорость и врезался в шесть автомобилей.
Все погибшие находились в машинах, с которыми столкнулся автобус, сообщает телеканал.
Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии, по итогам которого могут быть предъявлены обвинения. После ДТП все полосы трассы I-95 в южном направлении были перекрыты, движение перенаправили на другую трассу.
Департамент транспорта Вирджинии предупредил водителей о серьезных задержках.
