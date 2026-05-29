"Слазь! Кончилось ваше время": революция в США начинается с Техаса

Техас в США — и кузница, и здравница, и житница. В национальном табеле всегда второй — по площади, населению и объему экономики, но считает себя первым из тех, где живут нормальные люди, обычные американцы, соль земли, а не фрики с пятью гендерами, как в "этой вашей Калифорнии" с ее экономикой-пузырем, зомби на улицах и другими признаками либерального ада.

Техас — это реальное производство и сельское хозяйство, нефть и Илон Маск (переехал как раз из Калифорнии в ходе культурных войн), оружие и космос, родео и барбекю, патриотизм и Библия. Только каждый пятнадцатый гражданин США — техасец, но техасец — это каждый пятый американский солдат. А с тех пор, как ведущие партии махнулись электоратом, штат стал надежным оплотом Республиканской партии и, как следствие, президента Дональда Трампа

Но от бесконечных войн устал даже Техас. Поэтому он за революцию.

На этой неделе у местных республиканцев завершились важные праймериз — выбирали кандидата на выборы в сенат. В финале двое — Джон Корнин и Кен Пакстон. Оба белые и седые. Оба политики со стажем. У обоих отцы боевые летчики, а детство прошло на военной базе. Оба юристы и генеральные прокуроры Техаса (причем Пакстон действующий, зато Корнин действующий сенатор). Оба поддерживают Трампа. Оба консервативны и по абсолютному большинству вопросов голосовали бы в сенате одинаково. Но разница между ними есть. Очень заметная.

Корнин — представитель истеблишмента, без раздражающего богатства, но с большим авторитетом и влиянием. Бывший судья с тремя высшими образованиями. Один из основоположников борьбы с киберпреступностью. Четырехкратный безоговорочный победитель праймериз и сенатских выборов. Типичный американский политик "старой школы". Примерный семьянин.

Пакстон — хам, скандалист, врун, болтун и хохотун. Мошенничал с ценными бумагами, избежав суда через покрытие ущерба. Единогласно отстранялся от прокурорской должности в нижней палате техасского конгресса по обвинению из 20 пунктов, но был "на тоненького" оправдан в верхней. Подозревался в злоупотреблении служебным положением в пользу спонсоров, получении взятки услугами, препятствии правосудию, нарушении присяги и трудоустройстве любовницы. Находится в процессе развода с женой, которая ушла, ссылаясь на нарушение мужем "библейских принципов". На камеру стырил у коллеги ручку ценой в тысячу долларов.

Если бы выбирали учителя истории, которому можно доверить своего ребенка, продавца подержанных автомобилей, у которого готовы что-то купить, или соседа для многочасового авиаперелета, то у Пакстона не было бы ни шанса. Но выбирали кандидата в сенат, поэтому он победил в 252 районах (округах) Техаса, а Корнин — в двух и получил всего треть голосов в среднем по штату. Учитывая, что он действующий сенатор и проработал на Капитолийском холме почти четверть века, это чрезвычайное событие в политике США. Маленькая революция.

Ее причина в еще одном выпуклом отличии между Корниным и Пакстоном — их роли во второй холодной войне. Главные виновники оной — администрация неоконов Джорджа Буша — младшего, которая решила сломать через колено остатки недоглобализированного мира, свергнуть последние нелояльные США режимы и добить Россию как значимую державу через политику сдерживания. Теперь, как сказали бы на Украине , "маемо шо маемо".

Корнин как раз неокон, переживший крах соратников. Ястреб, отстаивающий интервенции по всему миру. Деятельный лоббист Тайваня , горячий сторонник Украины, пропагандист нападения на Иран . Одним словом — вражина. Нам вражина.

А вот Пакстон изоляционист, противник экспорта войн, критик Зеленского. Соперника он называл "сенатором от Украины, а не от Техаса". Результат на табло.

Победа не была бы такой разгромной, если бы Пакстона не поддержал президент. Но сделал он это не в ходе кампании, как обычно, а за пять дней до голосования, когда фаворит уже был известен. Иными словами — поставил на победителя. Раньше Трамп выступал мотором смены элит, выдвигая альтернативных кандидатов, а теперь плетется за процессом. Перспективные политики отстраняются от него, так как рейтинг главы государства приблизился к рейтингу его архиврага Джо Байдена в период, когда в США была рекордная за 40 лет инфляция, а президент здоровался с пустотой, зато не нападал на Иран без видимых причин.

Так же, как Корнина кличут "сенатором от Украины", Трампа теперь называют "президентом от Израиля". Поэтому выгодополучателем от маленькой техасской революции станет не он и даже не Пакстон. Революция отнюдь не завершилась: осенью придет коммунист и скажет, по Маяковскому, "Слазь! кончилось ваше время!".

"Коммуниста" зовут Джеймс Таларико. Ему 37, он богослов, школьный учитель и кандидат от Демократической партии на выборах в сенат от Техаса. Обычно демократы на таких выборах нужны, чтобы стоять сбоку и веселить людей, но на сей раз цитадель республиканцев реально готовится сменить партийность.

По опросам Таларико обходит и Пакстона, и Корнина, а шансов догнать у разбитного прокурора не то чтобы много. Белый дом вряд ли вернет доверие избирателей к правящей партии до ноябрьских выборов, для такого Трампу нужно чудеса творить. Вместо этого Америка скорее узреет чудо победы демократа в Техасе. Такой удар по республиканцам настолько болезнен и заманчив, что Таларико получит огромные пожертвования и внимание медиа, а в области чисто человеческого обаяния Пакстон ему не конкурент, даже если проявит благоразумие и не вызовет оппонента на популярный в тех местах поединок "кто ловчее сошлется на Библию" (Таларико богослов чрезвычайно либеральный, но все-таки настоящий).

Избирательный штаб республиканца делает ставку на неопытность Таларико и на черный пиар, поскольку больше не на что. Демократа клеймят как коммуниста, радикала и культурно чуждого вегана. На последнее тот ответил, что, как техасец в восьмом поколении, "съел первый стейк до того, как Кен Пакстон получил первое уголовное обвинение". В ответ прокурор опять назвал соперника веганом. Такой там сейчас уровень дискуссии.

Многие в Техасе в подробности вдаваться не будут и автоматически проголосуют за своего, за консерватора, за Пакстона. Но выразителем истинных настроений станет проповедник Таларико, который охотно и убедительно обличает нападение на Иран и экономическую политику Белого дома. Пакстон этого козыря лишен, так как боится обидеть Трампа.

Удар по Ближнему Востоку вернулся в США отдачей — очистительным огнем, который убирает с Капитолийского холма отпетых "ястребов". Вслед за Корниным праймериз наверняка проиграет Линдси Грэм, включенный в России в список террористов и экстремистов (особая "честь" за злобную русофобию и лоббизм в пользу Киева в конгрессе). А многие из тех, кто все же пройдет в финал, там сгинут: в ноябре демократы получат большинство в обеих палатах конгресса (вопрос лишь в том, будет ли оно рекордным), а к весне попытаются вынести Трампу импичмент.

Не стоит удивляться, если у них получится. Тем более не нужно удивляться, когда солнечный мальчик Таларико превратится в сенате в вульгарного лоббиста смерти — нефтяников и производителей оружия, главных политических игроков Техаса.