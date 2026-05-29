Сотрудник Walt Disney получил срок в России за контрабанду наркотиков

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил гражданина Индии Джугала Датерао к 2,5 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
В профиле Джугала Датерао в соцсети LinkedIn отмечается, что он с 2019 года работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company, ведя проекты по рекламе, распределению контента, облачным ресурсам и партнерским интеграциям для Disney+, Hulu и других платформ. А в его аккаунте в Facebook* - что он живет в штате Нью-Джерси.
"Датерао Джугалу Судхиру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе суда.
Ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и их контрабанде.
По информации Мособлсуда, фигурант - гражданин Индии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
