Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник Walt Disney получил срок в России за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 29.05.2026 (обновлено: 14:23 29.05.2026)
Сотрудник Walt Disney получил срок в России за контрабанду наркотиков

Сотрудник Walt Disney получил 2,5 года в России за контрабанду наркотиков

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Джугала Датерао к 2,5 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков.
  • Он работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company.
  • Обвиняемый приехал в Россию в январе 2026 года и был задержан из-за мармелада с наркотическим веществом, купленного в Штатах легально по рецепту.
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил гражданина Индии Джугала Датерао к 2,5 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
В профиле Джугала Датерао в соцсети LinkedIn отмечается, что он с 2019 года работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company, ведя проекты по рекламе, распределению контента, облачным ресурсам и партнерским интеграциям для Disney+, Hulu и других платформ. А в его аккаунте в Facebook* - что он живет в штате Нью-Джерси.
Актриса Фейза Дживелек и певец Мабель Матиз - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Актрису сериала "Клюквенный щербет" задержали по делу о наркотиках
21 мая, 09:15
"Датерао Джугалу Судхиру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе суда.
Ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и их контрабанде.
По информации Мособлсуда, фигурант - гражданин Индии.
По данным российских СМИ, обвиняемый приехал в РФ из США в январе 2026 года, был задержан из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество, купленного в Штатах легально по рецепту.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актриса Ханде Эрчел - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Турецкая актриса Эрчел заявила, что не употребляла наркотики
28 марта, 13:39
 
ПроисшествияРоссияХимкинский городской судМосковский областной судThe Walt Disney Company
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала