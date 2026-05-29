Сотрудник Walt Disney получил срок в России за контрабанду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Химкинский городской суд Подмосковья приговорил Джугала Датерао к 2,5 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков.

Он работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company.

Обвиняемый приехал в Россию в январе 2026 года и был задержан из-за мармелада с наркотическим веществом, купленного в Штатах легально по рецепту.

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья приговорил гражданина Индии Джугала Датерао к 2,5 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

В профиле Джугала Датерао в соцсети LinkedIn отмечается, что он с 2019 года работает менеджером развлекательных программ в The Walt Disney Company , ведя проекты по рекламе, распределению контента, облачным ресурсам и партнерским интеграциям для Disney+, Hulu и других платформ. А в его аккаунте в Facebook * - что он живет в штате Нью-Джерси

"Датерао Джугалу Судхиру назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе суда.

Ему было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотических средств и их контрабанде.

По данным российских СМИ, обвиняемый приехал в РФ из США в январе 2026 года, был задержан из-за мармелада, содержащего наркотическое вещество, купленного в Штатах легально по рецепту.